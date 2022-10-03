وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تتابع بقلق بالغ تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية بإعلان روسيا ضم أراض أوكرانية

3 أكتوبر، 2022
0 18 أقل من دقيقة

تتابع دولة الكويت بقلق بالغ التطورات الحالية في الأزمة الروسية الأوكرانية المتعلقة بإعلان روسيا ضم أراض أوكرانية وتشدد على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

وتجدد وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة في القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول بما فيها تلك الواردة بالميثاق المتعلقة بفض المنازعات الدولية باستخدام الوسائل السلمية وانتهاج مبدأ الحوار.

المصدر
كونا
الوسوم
3 أكتوبر، 2022
0 18 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

البرلمان الروسي يصادق على قانون ضمّ المناطق الأوكرانية الأربع

3 أكتوبر، 2022

إيقاف مسؤول عسكري عن العمل بعد استدعاء آلاف الروس للقتال عن طريق الخطأ

3 أكتوبر، 2022

لولا يتصدّر وبولسونارو يقاوم والبرازيل نحو جولة ثانية من الانتخابات

3 أكتوبر، 2022

زيلينسكي: القوات الأوكرانية تحرر بلدتين في منطقة خيرسون

3 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى