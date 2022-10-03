دولة الكويت تتابع بقلق بالغ تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية بإعلان روسيا ضم أراض أوكرانية

تتابع دولة الكويت بقلق بالغ التطورات الحالية في الأزمة الروسية الأوكرانية المتعلقة بإعلان روسيا ضم أراض أوكرانية وتشدد على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

وتجدد وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة في القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول بما فيها تلك الواردة بالميثاق المتعلقة بفض المنازعات الدولية باستخدام الوسائل السلمية وانتهاج مبدأ الحوار.