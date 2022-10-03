رئيس الوزراء اليمني يدعو المجتمع الدولي لإدانة ميليشيات الحوثي لعرقلتها جهود السلام

دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم الاثنين المجتمع الدولي إلى إدانة عرقلة ورفض مليشيات الحوثي جهود السلام بعد تعثر الجهود الأممية لتمديد الهدنة الإنسانية التي تسري في البلاد منذ مطلع إبريل الماضي.

وقال عبدالملك في تصريح صحفي “سمعنا صوت المجتمع الدولي الواضح في دعوته للسلام وتجاوبنا بكل إخلاص وصدق مع تلك الدعوة وننتظر اليوم أن نسمع القوة نفسها والوضوح في إدانة عرقلة الحوثيين ورفضهم للسلام”.

وأضاف أن “سياسة الاسترضاء لا تعزز فرص السلام ولا تدفع الحوثيين إلا إلى مزيد من التعنت” مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي فضلت خيار الحرب وإهدار كل فرص السلام التي تشكلت في محطات مختلفة منذ عام 2004 مرورا بعام 2014 ومحادثات اليمن في الكويت وستوكهولم وصولا إلى اليوم.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن ‏السلام الذي ينشده اليمنيون “يعني بوضوح وقف للحرب والاستبداد والممارسات التمييزية الاستعلائية من قبل الحوثيين”.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعرب أمس الأحد عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة مع نهاية تمديدها الثاني بعد موافقة الحكومة الشرعية على مقترحه بتمديدها مدة ستة أشهر في مقابل رفض مليشيات الحوثي للتمديد.