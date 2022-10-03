سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي بضحايا إعصار “إيان”

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (إيان) الذي ضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (إيان) الذي ضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.