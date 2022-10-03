بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 59.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 6ر59 نقطة ليبلغ مستوى 98ر6981 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 86ر0 في المئة.

وتم تداول 174 مليون سهم عبر 13922 صفقة نقدية بقيمة 9ر56 مليون دينار (نحو 4ر172 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي إلى 5ر60 نقطة ليبلغ مستوى 48ر5284 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1ر1 في المئة من خلال تداول 91 مليون سهم عبر 4207 صفقة نقدية بقيمة 5ر8 دينار (نحو 7ر25 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر60 نقطة ليبلغ مستوى 17ر7797 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 79ر0 في المئة من خلال تداول 9ر82 مليون سهم عبر 9715 صفقة بقيمة 4ر48 مليون دينار (نحو 6ر146 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4ر51 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5446 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 95ر0 في المئة من خلال تداول 8ر81 مليون سهم عبر 3217 صفقات نقدية بقيمة 6ر7 مليون دينار (نحو 23 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (ع عقارية) و(ورقية) و(أهلية ت) و(آبار) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (أسس) و(تنظيف) و(فجيرة أ) و(مينا) من الأكثر انخفاضا.