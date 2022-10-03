وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهنئا بتوليها منصبها

أجرى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، إتصالاً هاتفياً مع ميريانا سبولياريتش إيغر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك صباح اليوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، حيث قدم التهنئة بمناسبة توليها رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعرب الوزير عن تطلعه لمواصلة المسيرة التاريخية للعمل المشترك الوثيق القائم بين دولة الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيداً بذات السياق بجهود اللجنة وإنجازاتها وأنشطتها الإنسانية، مقدراً ما توصل إليه مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين خلال العقود الماضية، ومن خلال الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت واللجنة الدولية، ومستذكراً أبرز محطات تلك العلاقة التي امتدت إلى أكثر من ثلاثين عاماً، ومتطلعاً إلى مزيد من التعاون في المجالات الإنسانية خدمةً للأهداف الإنسانية.

ومن جانبها أشادت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور دولة الكويت ومساعيها الإنسانية حول العالم، ودعمها ومساندتها للشعوب المنكوبة والمتضررة، وما تضفيه تلك الجهود على دولة الكويت من مكانة مميزة ومشهودة على الصعيد الدولي كمركزاً عالمياً للعمل الإنساني، متطلعةً للعمل المشترك مع دولة الكويت في هذا الإطار.