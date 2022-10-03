جانب من عمليات البحث

زوارق ادارة الإطفاء والانقاذ البحري تواصل عملية البحث عن مفقود جسر الشيخ جابر لليوم الثاني

3 أكتوبر، 2022
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ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن زوارق ادارة الإطفاء والانقاذ البحري تواصل عملية البحث والتمشيط منذ يوم أمس الأحد عن شخص مفقود يعتقد انه قام بإلقاء نفسه في البحر من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح.

جانب من عمليات البحث

وأوضحت الادارة ان ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغ يفيد عن الاشتباه بوجود شخص قام بإلقاء نفسه من جسر الشيخ جابر وعلى اثره تم توجيه زوارق ادارة الإطفاء والانقاذ البحري المختصة بعمليات البحث والانقاذ من مركزي الشويخ والسالمية وهي مازالت تقوم بعملية مسح شاملة للمنطقة المحيطة بالجسر على أمل العثور على المفقود.

المصدر
قوة الإطفاء العام
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3 أكتوبر، 2022
0 45 أقل من دقيقة

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