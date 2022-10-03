وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى

“الكهرباء” تجاوزت مرحلة الأحمال الحرجة لصيف 2022

3 أكتوبر، 2022
0 27 أقل من دقيقة

أعلن وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس علي الموسى عن “اجتياز الوزارة المرحلة الحرجة للأحمال الكهربائية لصيف 2022 بكل نجاح، وذلك بفضل جهود العاملين في الوزارة الذين يتميزون بالتفاني والإخلاص بالعمل لمصلحة الوطن”.

وقال الموسى في تصريح صحافي “إن وصول الأحمال الكهربائية إلى رقم قياسي 16180 ميغاواط بدرجة حرارة بلغت 50 درجة سيلزية، يشكل فارقة نوعية تطلبت جهدا استثنائيا قام به العاملون في الوزارة من خلال عملهم بروح الفريق الواحد في مختلف قطاعات الوزارة الفنية والإدارية والمالية”.

وشكر الموسى جهود جميع العاملين، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

الوسوم
3 أكتوبر، 2022
0 27 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الكويت تعرب عن تضامنها مع إندونيسيا جراء الحادث الذي أعقب مباراة بكرة القدم في جاوة الشرقية

3 أكتوبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي بضحايا إعصار “إيان”

3 أكتوبر، 2022

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهنئا بتوليها منصبها

3 أكتوبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألمانيا بالعيد الوطني

3 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى