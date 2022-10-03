“الكهرباء” تجاوزت مرحلة الأحمال الحرجة لصيف 2022

أعلن وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس علي الموسى عن “اجتياز الوزارة المرحلة الحرجة للأحمال الكهربائية لصيف 2022 بكل نجاح، وذلك بفضل جهود العاملين في الوزارة الذين يتميزون بالتفاني والإخلاص بالعمل لمصلحة الوطن”.

وقال الموسى في تصريح صحافي “إن وصول الأحمال الكهربائية إلى رقم قياسي 16180 ميغاواط بدرجة حرارة بلغت 50 درجة سيلزية، يشكل فارقة نوعية تطلبت جهدا استثنائيا قام به العاملون في الوزارة من خلال عملهم بروح الفريق الواحد في مختلف قطاعات الوزارة الفنية والإدارية والمالية”.

وشكر الموسى جهود جميع العاملين، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.