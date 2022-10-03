الوكيل أنور البرجس والوكيل المساعد جمال الصايغ خلال الجولة

الداخلية: البرجس يقوم بجولة جوية تفقد خلالها الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية

3 أكتوبر، 2022
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ضمن حرص قيادات وزارة الداخلية على تسهيل الحركة المرورية مع بداية العام الدراسي الجديد بكامل طاقته، وبالتعاون مع القوة الجوية التابعة لوزارة الدفاع، قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس، يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ بجولة جوية في وقت الذروة الصباحية، اطلع خلالها على الكثافة المرورية في بعض المناطق وحركة السير على الطرق السريعة وعدداً من المناطق الداخلية.

حيث اطلع خلال الجولة على انتشار الدوريات الثابتة والمتحركة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، لتسهيل حركة السير على المواطنين والمقيمين قائدي المركبات.

كما وجه بالعمل على مساعدة الحالات الإنسانية والتعاون مع الحالات الطارئة وفق ما تقتضيه الحاجة وذلك من اجل تعزيز روح التعاون بين المواطنين ورجال الأمن.

المصدر
وزارة الداخلية
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3 أكتوبر، 2022
0 152 أقل من دقيقة

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