صورة أرشيفية

استشهاد شابين فلسطينيين قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية

3 أكتوبر، 2022
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قالت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين ان فلسطينيين اثنين استشهدا اثر اصابتهما برصاص قوات الاحتلال قرب مدينة (رام الله) بالضفة الغربية وقامت باختطاف جثمانيهما.

واوضحت الوكالة الفلسطينية ان قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية التربية والتعليم قرب مخيم (الجلزون) شمالا وأطلقت النار صوب ثلاثة شبان داخل مركبتهم ما أدى لاستشهاد اثنين احتجزت جثمانيهما فيما اعتقلت فلسطيني اخر أصيب بجروح.

جاء ذلك في اعقاب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رام الله ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان وسط إطلاق قنابل الغاز الصوت والمسيلة للدموع.

ووفقا لجيش لاحتلال الإسرائيلي فانه قام باعتقال 16 فلسطينيا عقب اقتحامات ومداهمات مختلفة لمدن وقرى الضفة الغربية منذ اللية الماضة حتى ساعات الصباح الاولى.

المصدر
كونا
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3 أكتوبر، 2022
0 27 أقل من دقيقة

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