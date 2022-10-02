“الخطوط الكويتية” تدشن وجهتها الجديدة إلى كوالالمبور بواقع رحلتين أسبوعيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأحد تدشين وجهتها الجديدة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور بواقع رحلتين في الأسبوع أيام الأحد والاربعاء خلال شهر أكتوبر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي في بيان صحفي إن (الكويتية) ستزيد رحلاتها إلى كوالالمبور على مدار العام ابتداء من شهر نوفمبر المقبل إلى ثلاثة رحلات في الاسبوع أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وأضاف رزوقي أن وجهة كوالالمبور تعد أحد أهم وجهاتها الجديدة مبينا أن اختيارها كوجهة جاء لما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة بالإضافة إلى انها تتميز كوجهة مناسبة لقضاء العطلات.

وأوضح أنه سيتم استخدام طائرات الايرباص طراز (ايه 330) صديقة البيئة لمثل هذه الوجهات متوسطة إلى بعيدة المدى مشيرا إلى أنها تعد من الطائرات حديثة الطراز في رحلة تستغرق 8 ساعات من الكويت إلى كوالالمبور.

وذكر أن إطلاق وجهة كوالالمبور يأتي ضمن استراتيجية الشركة في اتساع شبكة خطوطها من وجهات ومحطات متنوعة لتغطية المزيد من الوجهات المرغوبة لافتا إلى أن الشركة تستكمل استعداداتها لإطلاق خطوط (كاتماندو) وجزر المالديف الشهر المقبل.

من جانبه أعرب سفير ماليزيا لدى البلاد داتو سلامات وفق البيان عن سعادته بإطلاق وجهة كوالالمبور التي تعد جزءا هاما ضمن التعاون المشترك بين الكويت وماليزيا مبينا أنها تسهم بشكل كبير في توطيد أواصر الصلة والعلاقات بين البلدين.

وتأسست الخطوط الجوية الكويتية عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت أولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.