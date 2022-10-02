جانب من مباراة القادسية والنصر

دوري زين: الكويت يفوز على الفحيحيل والقادسية يتعادل سلبا مع النصر

2 أكتوبر، 2022
0 10 دقيقة واحدة

فاز نادي الكويت اليوم الأحد على نظيره الفحيحيل بهدفين لهدف فيما تعادل القادسية مع النصر (0-0) ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).

وعلى استاد نادي الكويت نجح (الأبيض) في قلب تأخره من هدف الى فوز بهدفين رافعا رصيده من النقاط الى 12 نقطة ليتصدر الدوري مؤقتا فيما بقي الفحيحيل على نقاطه الست بالمركز السابع.

وسجل اللاعب يوسف بن سودة هدف الفحيحيل في الدقيقة 27 عبر ركلة جزاء فيما سجل اللاعب ياسين الخنيسي هدف التعادل للكويت بالدقيقة 53 ثم أضاف اللاعب يوسف ناصر هدف الفوز في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

وفي المباراة الاخرى تعادل القادسية مع مضيفه النصر بنتيجة (0-0) إذ لم يستغل (الأصفر) النقص العددي بصفوف النصر بعد طرد الحارس خليفة رحيل في الدقيقة 17 ليحافظ على مركزه الخامس بسبع نقاط فيما احتل النصر المركز الثامن بخمس نقاط.

وشهدت المباراة اعتزال لاعب النصر عبدالله عبدالعزيز.

وتختتم مباريات الجولة الخامسة غدا الاثنين بمواجهة تجمع بين السالمية وكاظمة على استاد ثامر بنادي السالمية.

المصدر
كونا
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2 أكتوبر، 2022
0 10 دقيقة واحدة

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