وزير الصحة يلتقي بأعضاء مجلس إدارة “جمعية أطباء الأسنان الكويتية” ويبحث سبل مواجهة تحديات المهنة

استكمالا للقاءاته الدورية مع مختلف المعنيين بالشأن الصحي، التقى وزير الصحة أ. د. خالد السعيد بأعضاء مجلس إدارة ” جمعية أطباء الأسنان الكويتية “، وبحث عدد من الحلول المقترحة بشأن تجاوز التحديات التي تواجه المنتسبين للمهنة، بحضور الوكيل المساعد لطب الأسنان د. مشعل الكندري.

وتخلل اللقاء بحث إقرار الاكتفاء بحصول أطباء الأسنان على دورة دعم أساسيات الحياة BIS والاستعاضة عن حصولهم بدورة الانعاش القلبي والرئوي المتقدم ACLS، بدورة طواريء طب الأسنان MED.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث الإجراءات التنظيمية الخاصة باختبارات التعيين للأطباء حديثي التخرج، للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وتنظيم دورات تدريبية لتأهيل الأطباء الذين تواجههم بعض التحديات في شأن اجتياز الاختبار، مع بحث آلية منحهم التدريب والتأهل المناسب، عبر التعاون والتنسيق في هذا الشأن ما بين الوزارة والجمعية، وذلك لتمكينهم من اجتياز الاختبار.

كما بحث الاجتماع إقرار إضافة من مزيد التخصصات فيما يخص البورد الكويتي لأطباء الأسنان، وزيادة أعداد المقبولين سنويا ، بما يواكب الزيادة على خدمات طب الأسنان، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبما يتوافق مع سياسة الوزارة الرامية إلى الحد من استقدام الكوادر الطبية من الخارج.

هذا وقد ثمن وفد الجمعية القرار الوزاري فيما يخص مساواة الحاصلين على الجزء الأول من البورد الكويتي، مع الحاصلين على الماجستير، والذي يخدم شريحة أطباء الأسنان .