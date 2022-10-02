“هيئة الشباب” تختتم برنامج المحكم التجاري الدولي لتأهيل محكمين كويتيين على المستوى الدولي

اختتمت الهيئة العامة للشباب اليوم الاحد برنامج المحكم التجاري الدولي (Kuwait arbitration) بالتعاون مع مركز التميز في الإدارة بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت لتأهيل محكمين كويتيين على المستوى الدولي.

وقال المدير العام للهيئة الدكتور مشعل الشاهين في كلمة ألقاها بهذه المناسبة إن البرنامج شارك به 56 متدربا حصلوا على شهادات دولية معتمدة بعد اجتيازهم البرنامج.

وأضاف الشاهين أنه تم تدريب المشاركين وفق أسس عمليات التحكيم التجاري الدولي ورفع كفاءتهم وصقل مواهبهم عبر مناهج تدريبية أكاديمية تتيح لهم فرصا وظيفية في مجال التحكيم التجاري الدولي.

وأشار الى أهمية اكتساب الشباب للمهارات اللازمة للنجاح مؤكدا حرص الهيئة على توفير البرامج المتنوعة لاحتضان الطاقات الشبابية وتوجيهها.

وبين أن الهيئة قامت بتأهيل الشباب للعمل في مجال التحكيم التجاري الدولي واكسابهم مهارة إبرام اتفاقيات التحكيم الدولي وكشف الثغرات الى جانب توضيح المبادئ الاساسية لقواعد التحكيم الدولية وتطبيقاتها.

وذكر أن الهيئة تقدم العديد من البرامج التي تؤهل الشباب لمواكبة سوق العمل وتكسبهم المهارات اللازمة وتطور قدراتهم ومن تلك البرامج مشروع (صناع العمل) الذي يهدف إلى توظيف الشباب الكويتي حديثي التخرج من مختلف التخصصات العلمية.

وأفاد بأن الهيئة دأبت على الاهتمام بثروة الكويت البشرية وأخذت على عاتقها تمكين وتمهين الشباب ورعايتهم عبر طرح العديد من البرامج والمشروعات المتاحة لهم مشددة على أهمية استثمار العنصر الشبابي الوطني.

من جانبه قال رئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم الادارية في جامعة الكويت الدكتور أنور الشريعان في كلمة مماثلة إن البرنامج شارك به مجموعة من اساتذة القانون الدولي لتأهيل محكمين كويتيين لخلق فرص عمل دولية للشباب.

وأوضح الشريعان أن مركز التميز في الإدارة بكلية العلوم الادارية يعمل على المساهمة في خدمة الشباب وتأهيلهم لوظائف أفضل من خلال المهارات العديدة التي يحتضنها المركز ويعمل على تطويرها وصقلها.

وأكد أهمية تواجد محكمين كويتيين تجاريين دوليين نظرا لشح المحكمين الكويتيين في الكويت ولخلق فرص عمل للشباب بمراكز التحكيم التجاري الدولي مشيرا الى أن الشباب الكويتي يمتلك القدرة على العمل في أي مجال بكفاءة عالية