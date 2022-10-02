“الوطني للثقافة” يوقع عقد إعارة مبنى تراثي لفرقة المسرح الشعبي

وقع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الأحد عقد إعارة لأحد المباني التراثية التابعة له وذلك من منطلق حرصه التام على دعم الأنشطة الفنية والثقافية.

وقال الأمين العام للمجلس بالتكليف الدكتور عيسى الأنصاري في تصريح صحفي إن توقيع عقد الإعارة يهدف الى توطيد الشراكة بين المجلس والفرق الأهلية المعنية بالثقافة والفنون وذلك لدعم الإنتاج الفني والمسرحي الكويتي.

وأضاف الأنصاري أن فرقة المسرح الشعبي من الفرق العريقة والرائدة في مجالها والتي أعلن إشهارها عام 1957 وتهدف إلى الارتقاء بالحركة المسرحية الكويتية وتطويرها والتأكيد على استقلالية العمل المسرحي في البلاد.

وأوضح أن المجلس قام بتخصيص أحد المباني التراثية التابعة له والكائنة في منطقة دسمان والمعروفة سابقا ب(بيوت المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح) على أن يكون مقرا لفرقة المسرح الشعبي وذلك بموجب عقد إعارة لتمكينه من القيام بدوره وتحقيق أهدافه على أكمل وجه.

وبين الأنصاري أن العقد احتوى على عدة بنود أهمها مدة الإعارة وشروطها وحدود الانتفاع بالمبنى وأن تتولى إدارة الشؤون المعمارية والهندسية بالمجلس الإشراف على المبنى طوال فترة سريان العقد لما كان له من أهمية تراثية وتاريخية عالية يجب المحافظة عليها.