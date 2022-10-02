السفير الكويتي الجديد لدى العراق يقدم اوراق اعتماده للرئيس العراقي

سفير دولة الكويت لدى العراق يقدم أوراق اعتماده للرئيس العراقي

2 أكتوبر، 2022
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قدم سفير دولة الكويت لدى العراق طارق الفرج اليوم الأحد أوراق اعتماده للرئيس العراقي برهم صالح.

وقال الفرج لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه نقل للرئيس صالح تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتمنياتهما للعراق الشقيق بالازدهار والنمو والامن والسلام.

وأعرب السفير الكويتي عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين.

وأشار الى أن الرئيس العراقي حمله تحياته لسمو أمير البلاد وولي العهد وللحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق متمنيا للسفير التوفيق في أداء مهامه.

المصدر
كونا
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2 أكتوبر، 2022
0 69 أقل من دقيقة

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