الرئيس المصري: نتطلع لتطوير التعاون الاقتصادي مع مجتمع رجال الأعمال والشركات بدولة الكويت

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاحد تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الكويت لا سيما مجتمع رجال الأعمال الكويتيين والشركات الكويتية وتنمية استثماراتهما في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاعات التنموية كافة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وفد اقتصادي كويتي من رموز مجتمع الأعمال برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر.

وذكر ان الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقيه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح معربا عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر والكويت.

وأشار الرئيس السيسي الى ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة وكذلك الاطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار.

وأشاد في هذا الصدد بالإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى “وكلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر”.

وأضاف البيان أن رجال الأعمال الكويتيين نقلوا من جانبهم إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقيه سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد مؤكدين أن اللقاء يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك.

ولفت الى أن رجال الأعمال الكويتيين أكدوا تطلعهم إلى بحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية.

كما أشاد الحضور من الجانب الكويتي بحسب البيان بما شهدته مصر خلال الأعوام الماضية من نقلة نوعية لافتة في جميع القطاعات التنموية في البلاد على نحو غير مسبوق وفي فترة زمنية قياسية وكذلك لما يلمسونه من المتابعة الشخصية الحثيثة والمنتظمة للرئيس السيسي للاجراءات المتخذة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر وجميع الإجراءات ذات الصلة.

وشهد اللقاء التباحث بشأن آفاق تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة مع استعراض خطط رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات.