وزارة الصحة: اضافة خدمة استلام شهادة اللياقة الصحية الإلكترونية عبر تطبيق “سهل”

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد اضافة خدمة استلام شهادة اللياقة الصحية الإلكترونية الصادرة من (المجلس الطبي العام) والخاصة بالتعيينات الجديدة للمواطنين عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) ابتداء من الغد.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي حرص وزير الصحة الدكتور خالد السعيد على استكمال مسارات التحول الرقمي للخدمات تسهيلا على المراجعين وتلاشي الذهاب إلى المجلس الطبي العام لاستلامها وميكنة الخدمات الصحية بما يتفق مع رؤية 2035.

وقالت ان الشهادة الالكترونية تحمل اسم الشخص ورقمه المدني إضافة إلى رمز التحقق (كيو أر كود) مشفر يمكن قراءته من الجهات المعنية عبر التطبيق.

وأوضحت ان إضافة الخدمة الجديدة تأتي بعد مجموعة من الخدمات التي بادرت الوزارة إلى تفعيلها عبر تطبيق (سهل) خلال الفترة الماضية وتشمل تجديد ترخيص مزاولة المهنة للكوادر الصحية وترجمة وتغيير المسمى الوظيفي للكوادر الصحية وشهادة حسن سيرة وسلوك وتفعيل ربط صرف الأدوية.