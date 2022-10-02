وزير الصحة يصدر قرارا باستحداث مركز عمليات إدارة الأزمات

أصدر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد اليوم الأحد قرارا وزاريا باستحداث مركز عمليات إدارة الأزمات بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية بمواجهة تداعيات الأزمات أو الأحداث الكبرى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن (مركز إدارة الأزمات) الذي تم تجهيزه وتزويده بأحدث التقنيات يتبع إداريا وفنيا إدارة مكتب الوزير وتكليف عبدالله الكندري للقيام بمهام وظيفة رئيس المركز.

وأضاف البيان أن (مركز إدارة الأزمات) يوفر قاعدة بيانات تمكن قيادة الوزارة وأصحاب القرار من إسداء التوجيهات واتخاذ التدابير والإجراءات الاحتياطية بطريقة منهجية وفق تحليل الوضع القائم بما يمكن قطاعات الوزارة من مواجهة الأزمة بأسرع وقت وبأقل جهد ونسبة خسائر.

وأوضح أن إنشاء (المركز) يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتطوير منظومة مجهزة لإدارة الأزمات والحد من أخطارها وتداعياتها لضمان مراقبة تنفيذ خطط الطوارئ الصحية في حالة الأزمات أو مواجهة الحرائق الكبرى أو السيول أو الزلازل أو الأمراض الوبائية.

ونوهت أن (المركز) يعد حلقة وصل للتعامل بإيجابية متناهية السرعة مع الأحداث الطارئة إذ يعمل على مدار الساعة وطول أيام السنة علاوة على مراقبة الوضع في جميع مستشفيات البلاد.

وأشارت إلى تطبيق أحدث التقنيات عبر الربط المرئي بين (المركز) وسيارات الإسعاف وأقسام طوارئ المستشفيات وتوجيه الفرق الميدانية لتنفيذ مهامها اللازمة وفق أعلى المعايير وتقدير الاحتياجات المناسبة وتوفيرها وفق أفضل السبل.