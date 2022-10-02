الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد أهمية تعزيز آفاق التعاون الخليجي – الصيني المشترك

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الأحد أهمية تعزيز آفاق التعاون المشترك بين مجلس التعاون والصين لخدمة المصالح المشتركة.

وذكرت أمانة المجلس في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الحجرف مع سفير الصين لدى السعودية تشن وي تشينغ اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء بحث مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرزها استعراض علاقات التعاون بين الطرفين.

كما استعرض اللقاء آخر مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنميتها بالاضافة الى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة على الساحتين الاقليمية والدولية.