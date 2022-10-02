وزير الشؤون: الكويت تحتفل مع دول العالم باليوم العالمي للمسنين اعترافا بدورهم في المجتمع

وزير الشؤون: الكويت تحتفل مع دول العالم باليوم العالمي للمسنين اعترافا بدورهم في المجتمع

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان اليوم الأحد ان الكويت تشارك دول العالم الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمسنين اعترافا بقدرهم وتكريما لدورهم في المجتمع.

وقال الوزير الشريعان في تصريح صحفي على هامش احتفال وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية باليوم العالمي للمسنين إن هناك اهتماما حكوميا خاصا بالمسنين عن طريق مراكز الخدمة المتنقلة في جميع محافظات الدولة والتي تخدم (3363) مسن ومسنة.

واضاف ان الكويت بإنسانيتها تشارك بمؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني يدا بيد مع الحكومة لدعم هذه الفئة وتوفير الإحتياجات الخاصة بهم مبينا أن الكويت شريك دولي في الكثير من المنظمات.

واشار الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بتوفير السكن الملائم والرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن الذين لا عائل لهم وذلك من خلال خدمات الرعاية الإيوائية للمسنين والبالغ عددهم (19) مسنا من النساء والرجال.

وبين ان عدد كبار السن المستفيدين من بطاقة أولوية يفوق (30008) مسنا ومسنة كما بلغ عدد المستفيدين من لوحات المركبات المخصصة لمواقف كبار السن (2735) لوحة.

بدوره قال وكيل الوزارة مسلم السبيعي في تصريح مماثل إن قطاع الرعاية الاجتماعية لا يألوا جهدا في تقديم كافة الخدمات لكبار السن من خلال كوادره الفنية والادارية ممثلة بادارة رعاية المسنين.

واضاف السبيعي ان ادارة رعاية المسنين تقدم خدمات متميزة ونوعية تبدأ من الخدمات الإيوائية وصولا إلى الخدمات المنزلية من خلال مراكزها المنتشرة في المحافظات الست.

واوضح ان هذه الخدمات تقدم من خلال جهاز فني من التخصصات الاجتماعية والنفسية تساندها فرق طبية متنقلة تقدم خدماتها الصحية لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع لما قدموه للمجتمع طوال فترة حياتهم.