الجمارك: ضبط 2 مليون حبة لاريكا و 7474 بُطل خمر مخبأة في حاوية بجمارك الشويخ

في ضربة جديدة وجّهها رجال الإدارة العامة للجمارك لتجار المخدرات والممنوعات، تمكن رجال الجمارك بميناء الشويخ من ضبط 2 مليون حبة مخدرة تقريباً من اللاريكا، وعدد (7474) بُطل خمر، كانت مخبأة في حاوية قادمة من إحدى الدول الآسيوية.

وفي تفاصيل الضبطية التي تمت بحضور كل من مدير الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد، ومدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا صالح مصلح الحربي، فإن رجال الجمارك الشمالية- ميناء الشويخ، اشتبهوا في حاوية قادمة من إحدى الدول الآسيوية، بحجم 20 قدماً وذلك في يوم السبت الموافق 1/10/2022، وعند الكشف عليها والتدقيق من قبل المفتشين الجمركيين بالميناء، عثُر على 2 مليون حبة مخدرة تقريباً من اللاريكا، وعدد (7474) بُطل خمر، كانت مخبأة بشكل سري في الحاوية.

هذا، وتم إعداد محضر الضبط وتسليمه والمضبوطات لجهات الاختصاص.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.