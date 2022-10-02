بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 183.3 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 3ر183 نقطة ليبلغ مستوى 37ر6922 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 5ر2 في المئة.

وتم تداول 2ر170 مليون سهم عبر 12512 صفقة نقدية بقيمة 15ر53 مليون دينار (نحو 161 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر114 نقطة ليبلغ مستوى 93ر5223 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 14ر2 في المئة من خلال تداول 4ر88 مليون سهم عبر 4757 صفقة نقدية بقيمة ثمانية ملايين دينار (نحو 24 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر213 نقطة ليبلغ مستوى 24ر7736 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 6ر2 في المئة من خلال تداول 8ر81 مليون سهم عبر 7755 صفقة بقيمة 14ر45 مليون دينار (نحو 7ر136 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 7ر116 نقطة ليبلغ مستوى 64ر5394 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر2 في المئة من خلال تداول 2ر80 مليون سهم عبر 3847 صفقات نقدية بقيمة 3ر7 مليون دينار (نحو 22 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (تجارة) و(تنظيف) و(أسس) و(بيت الطاقة) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(صناعات) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (ورقية) و(الصفاة) و(مزايا) و(جياد) من الأكثر انخفاضا.