صدور مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 في 11 أكتوبر الجاري

صدور مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 في 11 أكتوبر الجاري

صدر اليوم الأحد مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وقضى نص المرسوم بالتالي:

“مرسوم رقم 185 لسنة 2022 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

وعلى المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة،

وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية والتي أجريت يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر صباح يوم الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الأول 1444 هـ الموافق: 2 أكتوبر 2022 م”.