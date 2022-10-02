إدارة “نزع الملكية”: 3 ملايين دينار قيمة المعاملات المنجزة في سبتمبر الماضي

قالت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة الكويتية إن إجمالي قيمة المعاملات التي أنجزتها خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ نحو ثلاثة ملايين دينار كويتي (نحو 9.6 ملايين دولار أمريكي).

وأضاف مدير الإدارة بالإنابة مبارك العتيبي في تصريح صحفي اليوم الأحد أن إجمالي المعاملات الصادرة والواردة المنجزة خلال شهر ذاته بلغ 2175 معاملة في حين بلغ عدد شهادات (لمن يهمه الأمر) الصادرة للأفراد والمؤسسات 1969 شهادة و118 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية.

وفيما يتعلق باجتماعات اللجان العاملة بإدارة نزع الملكية أوضح العتيبي أن لجنة الاعتراضات عقدت اجتماعا واحدا لمعاملتين.

وتهدف الإدارة إلى نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراءأو المجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.