جولة تفقدية لوكيل وزارة التربية والوكلاء المساعدين مع بداية دوام طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية

استكملت صبـاح يـوم الـيـوم الأحـد الموافق 6 أكتوبر 2022، إنطـلاقـة الـعـام الدراسي 2022-2023 بـدوام الـطـلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع المناطق التعليمية.

وتفقـد وكيل وزارة التربية الاستاذ الدكتـور عـلـي اليعقـوب يرافقـة الـوكـيـل المساعد للتعليم العام أ. أسامة السلطان والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيـط بالتكليف م. سـعـد المطيري، ومديـر عـام منطقة الفروانية التعليمية أ.منصـور الظفيـري عـددا مـن مـدارس المتوسـط والثانـوي للاطمئنان على سير العمـل فـي أول يوم دوام للطلبـة بالمرحلتين .

وشملت الجولـة مدرسة أم زيـاد الأشجعية الثانويـة بنـات، ومدرسـة أم كلثوم بنت عقبـة المتوسطة بنات، ومدرسة عقبة بن عامر المتوسطة بنين، بالإضافـة إلـى مدرسة الجاحظ الثانوية بنين، ومدرسـة أبـن العميـد الثانوية بنين.

من الجولة التفقدية

مـن جـانـبـه، تقـدم وكيل وزارة التربية الاستاذ الدكتور علي اليعقـوب فـي تصريح صحافـي بالتهنئة بمناسبة انتظـام جميع الطلبـة بالمراحـل الدراسية المختلفـة بـالـدوام المدرسـي، قائلا: (قـل بفضـل الله وبرحمتـه فبذلك فليفرحـوا هـو خـيـر مـمـا يجمعـون)، نيابـة عـن كل منتسبي وزارة التربية يسعدني أن أهنئكم بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد.

وأضاف الدكتور اليعقـوب: بأسمى آيات التهنئة والمباركـة لأبنائنا الـطـلاب والمعلميـن والـكادر الإداري بالعـودة الحضوريـة الشـاملة الآمنـة للمدارس سائلين المولـى عـز وجـل أن يكـون عـاماً مليئا بالنجاح والتوفيق والهمـة العالية للحصـول علـى ثمـار المعرفـة وبـلـوغ أسمى درجـات الحكمة.

وتابع الدكـتـور اليعقـوب بـالقـول: أدعـوا أبـنـائـي الـطـلـبـة بـأن نعـمـل يـدا بيـد لإتمام الخطـة الدراسية على أكمـل وجـة وأن نحـرص علـى احـتـرام معلمينا والاستماع إلى نصائحهـم والعمـل بـهـا، فهـم لـم يبخلوا علينا يوما بعطائهم وجهودهم المباركة.

واختتم الدكتـور عـلـي اليعقـوب تصريحـه قـائلا: كمـا أوصيكـم بالالتزام بقوانيـن المـدرسـة والعطـاء والنجـاح فـأنـتـم أمـلـنـا فـي المستقبل ورمـز فخـرنـا واعتزازنـا، ونسأل الله أن يكـون عـام خـيـر ونجـاح عـلـى الجميع وأن يكون مليئا بالتفـوق والتقدم والازدهار (فسبحان الـذي بـيـده مـلـكـوت كل شيء وإليه ترجعون).

من الجولة التفقدية