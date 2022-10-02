مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية.. وسيلة لمساندة دول الجوار اقتصاديا وصحيا واجتماعيا وبيئيا

يعمل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على تعزيز التعاون والصداقة بين دولة الكويت وسائر دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة ومد يد التعاون لدعم القضايا الإنسانية والأزمات حول العالم لاسيما دول الجوار.

ومول الصندوق في الفترة (2021 – 2022) عدة مشاريع تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية التي توفر بدورها فرص عيش أفضل للجميع وتعود بالنفع على البلاد ودول الجوار في شتى المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية.

ولعل أبرز هذه المشاريع والاتفاقيات التي وقعها الصندوق خلال الفترة سالفة الذكر مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين العراق والكويت ومشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويعتبر مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية الذي وقع في أكتوبر 2021 مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بقيمة أربعة ملايين دينار كويتي (نحو 13 مليون دولار أمريكي) مثالا للتعاون الإقليمي والدولي على المستويين العلمي والبيئي لتحقيق بيئة آمنة ونظيفة للسكان المتضررين في المنطقة بشكل عام ودولة الكويت بشكل خاص.

وتكمن أهمية هذا المشروع في تقليص كميات وفرص حدوث العواصف الرملية والترابية بنسبة تتراوح ما بين 35 و40 في المئة محققا عدة جوانب إيجابية على رأسها تحسين الصحة العامة والتنمية المستدامة بين البلدين والمنطقة بشكل عام.

ويهدف المشروع إلى التعرف على المسببات الرئيسة التي تؤدي إلى تكون العواصف الرملية والترابية من النواحي المناخية والجيولوجية والكيميائية لحماية ورفع إمكانيات التكيف والصمود في المناطق التي تعاني من هذه العواصف واستيعاب آثارها السلبية.

ووقع (الصندوق الكويتي) وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون في مارس الماضي مشروع تطوير منظومة الربط الكهربائي مع شبكة جنوب العراق بقيمة 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) لزيادة قدرة وكفاءة الشبكات الكهربائية للدول الأعضاء في الهيئة.

ويسهم المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت بحوالي 2500 ميغاوات ما ينعكس إيجابا على زيادة اعتمادية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها التشغيلية كما ستكون للمشروع منافع للشبكة في جنوب العراق إذ سيتم تزويدها بقدرة كهربائية يعتمد عليها لا تقل عن 500 ميغاوات.

وستكون الكويت من أكبر الدول المستفيدة من المشروع عبر تحقيق أهدافها التنموية التي تتمثل في توفير طاقة بأسعار مجدية لمواطنيها ونمو قطاعات الاقتصادية والصناعية والبنية التحتية وصولا لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وضمن إطار تعهد دولة الكويت نحو دعم فلسطين أبرم الصندوق الكويتي أخيرا اتفاقية بقيمة 100 ألف دينار (نحو 340 الف دولار) لتمويل مشروع توفير المياه النظيفة والصحية للقاطنين في قطاع غزة (خان يونس ودير البلح) لتحسين وصول المياه الصالحة للشرب لأكثر من 280 ألف فرد.

كما أبرم الصندوق الكويتي في يونيو الماضي مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال على مدى خمس سنوات في مجالات الاهتمام المشتركة وفي البلدان التي يكون للأطراف فيها برامج وأنشطة تنموية لدعم الفقراء والتغيير المناخي.

ولتعزيز شأن البلاد إنسانيا في المحافل الدولية والعالمية وقع الصندوق الكويتي أخيرا اتفاقية ثلاثية مع جمعيات الصليب الاحمر والهلال الأحمر الكويتي لإنشاء إطار للتعاون المشترك في البلدان التي ينشط فيها الصندوق لتوفر سبل عيش مستدامة وحفظ السلم.

وضمن إطار تعهد الكويت لدعم الوضع الإنساني في اليمن أبرم الصندوق الكويتي اتفاقية منحة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) قدرها 619 الف دينار (نحو مليوني دولار) للمساهمة في تمويل مشروع دعم الأمهات وحديثي الولادة في المناطق المتضررة من النزاع في اليمن وذلك لارتفاع معدلات الوفيات بسبب سوء التغذية بين الأمهات.

وتأتي مساهمة الصندوق تعبيرا عن واجبه التنموي والإنساني انطلاقا من قناعة الدولة بأهمية تكامل الجهود العالمية لمساعدة الدول النامية على مواجهة استحقاقات التنمية المستدامة ومد يد العون لها بهدف مساعدتها على رفع مستواها المعيشي وتوفير سبل عيش كريمة لشعوبها.