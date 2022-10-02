البلدية: رفع 23 سيارة مهملة بمنطقة حولي

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي تنفيذ جولات ميدانية بمنطقة حولي خلال الفترة من 09/24 إلى 2022/09/30 لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فيصل العتيبي بأن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل مفتشي النظافة بمركز نظافة حولي جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن الجولات قد اسفرت عن رفع 23 سيارة مهملة وسكراب بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار وقد تم إرسالهم لموقع حجز البلدية.

من حملة البلدية

وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.