الداخلية: الخالد يقوم بزيارة الى مبنى إدارة العمليات في الإدارة العامة للمرور

قـام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الاحمـد الصباح بزيارة الى غرفة التحكم المركزي وغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور بمنطقة جنوب الصباحية، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس والوكيل المساعد للمرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من قيادات قطاع المرور والعمليات، وذلك لمتابعة الحركة المرورية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية.

وفي بداية الزيارة نقل الوزير الى قيادات قطاع المرور وضباطه وأفراده تحيات القيادة السياسية العليا للبلاد ثم اطلع على جهود أجهزة وزارة الداخلية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الأمنية و المرورية الشاملة التي أعدتها المؤسسة الأمنية في هذا الشأن.

ثم استمع الى ايجاز عن نظام التحكم المركزي والمراقبة المرورية للاشارات الضوئية من خلال غرفـة التحكـم المركزي، ونظام المراقبة المرورية من خلال كاميرات المراقبة ونظام العد المروري لحجم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات كما استمع الى الية استقبال الشكاوى المرورية عن طريق هاتف شكاوى المرور ر والية التعامل معها.

من الزيارة

كـمـا قـام الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة بتفقد الحالة المرورية ميدانياً عبر غرفة العمليات المركزية المتنقلة.

ووجـه الوزير بتنفيـذ الاستعدادات المرورية الشاملة بكل حرص ودقـة لحمايـة أبنائنا الطلبة والطالبات، والانتشار الواسع لدوريات المرور في كافة الطرق الرئيسية والفرعيـة والتقاطعات لضبط كل من يحاول مخالفة قواعد وقوانين المرور والحد من الاختناقات المرورية.

من الزيارة