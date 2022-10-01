رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو يدعو الانقلابيين ل”العودة الى المنطق”

رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو يدعو الانقلابيين ل”العودة الى المنطق”

دعا رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو، اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي اعلن عسكريون الجمعة إطاحته في انقلاب، هؤلاء الانقلابيين لـ”العودة الى المنطق”، وذلك في بيان صدر مساء السبت.

وفي البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع فيسبوك، دعا داميبا الانقلابيين لـ”العودة الى المنطق لتفادي حرب بين الاخوة لا تحتاج اليها بوركينا فاسو في هذه الظروف”.

وتابع “أنفي رسميا أن أكون قد لجأت إلى القاعدة الفرنسية في كامبوينسين” واصفا هذه المعلومات بأنها “تلاعب بالرأي العام”.

وكان الانقلابيون قد أعلنوا السبت أن داميبا لجأ إلى هذه القاعدة من أجل التخطيط لهجوم مضاد” هدفه “نشر الفوضى في صفوف قواتنا العسكرية والأمنية”.

وهذا هو أول إعلان رسمي يصدره داميبا منذ الجمعة.

وعقب يوم شهد إطلاق عيارات نارية في المنطقة التي تضم مقر الرئاسة في واغادوغو، أطل عسكريون عبر التلفزيون الوطني مساء الجمعة ليعلنوا إقالة داميبا.

ووصل داميبا إلى السلطة في كانون الثاني/يناير عبر انقلاب أطاح الرئيس روش مارك كريستيان كابوري الذي فقد مصداقيته بسبب تصاعد العنف الجهادي.

والزعيم الجديد للمجلس العسكري هو الكابتن إبراهيم تراوري قائد فيلق فوج مدفعية كايا في شمال البلاد المتضرر من الهجمات الجهادية.

وأكد جيش بوركينا أن “المحادثات” بين المعسكرين مستمرة، واصفا الأوضاع بأنها “أزمة داخلية”.