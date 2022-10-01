الدوري الفرنسي: ميسي ومبابي يعيدان سان جرمان إلى الصدارة

سجل المهاجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبديل كيليان مبابي هدفي فريقهما باريس سان جرمان وقاداه الى الفوز على نيس 2-1 السبت والعودة إلى الصدارة، في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع سان جرمان رصيده إلى 25 نقطة مستعيداً الصدارة من مرسيليا غداة فوز الأخير على مضيفه أنجيه 3-صفر في افتتاح المرحلة الجمعة.

ولم يذق سان جرمان الخسارة في مبارياته الـ18 الأخيرة في “ليغ1″، وهي أطول سلسلة حالياً حيث حقق 14 فوزاً مقابل 4 تعادلات، كما تابع نتائجه الايجابية رغم اكتفائه بفوز 1-صفر في مباراتيه السابقتين (ضد بريست وليون) قبل التوجه الى البرتغال لمواجهة بنفيكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الاربعاء في لقاء هام لصدارة المجموعة.

وحقق المدرب كريستوف غالتييه فوزه الأول على فريقه السابق منذ وصوله الى العاصمة الفرنسية في أوّل مواجهة بينهما، في حين فشل نيس في تكريس عقدته للنادي الباريسي الذي لم يهز شباكه في ثلاث مباريات الموسم الماضي، بما فيها خلال خروجه المفاجئ بركلات الترجيح من الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا أمام الفريق الجنوبي.

في المقابل، وتحت قيادة مدربه الجديد السويسري لوسيان فافر الذي خلف غالتييه إثر رحيل الاخير مع نهاية الموسم الماضي، لتولي المهمة للمرة الثانية في الفريق الجنوبي (بعد 2016-2018)، لم يتمكن نيس من الفوز سوى في مباراتين فقط مقابل تعادلين و5 هزائم ليتراجع للمركز الثالث عشر مع 8 نقاط.

على ملعب “بارك دي برانس” افتقد غالتييه لجهود الإيطالي ماركو فيراتي وبريسنيل كيمبيبي للاصابة، فيما أبقى المهاجم مبابي على مقاعد البدلاء لصالح الوافد الجديد الشاب هوغو إكيتيكي (20 عاماً) إلى جانب الثنائي البرازيلي نيمار وميسي.

كما أشرك الثلاثي الاسباني سيرخيو راموس والبرازيلي ماركينيوس ونوردي موكييلي والمغربي أشرف حكيمي والإسباني خوان برنات أمام الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، والاسباني فابيان رويس والبرتغالي فيتينيا وميسي في الوسط.

وسجل النادي الباريسي هدف السبق بعد خطأ من البرازيلي دانتي على ميسي على بعد 20 متراً من مرمى فريقه، ليعاقب “البرغوث” بنفسه نيس بتسديدة مباشرة ساحرة بقدمه اليسرى تخطت الحائط واستقرت في شباك الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل الذي لم يحرك ساكناً (29).

وهي الركلة الحرة الأولى الناجحة لميسي منذ وصوله إلى “بارك دي برانس” في الموسم الماضي والهدف الخامس له هذا الموسم في “ليغ1”.

وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، عادت المواجهة بين ميسي وشمايكل داخل المنطقة، إلاّ أنّ الكفة هذه المرة كانت لصالح الدنماركي الذي صد تسديدة الأرجنتيني.

إلا أن نيس صعق سان جرمان مع بداية الشوط الثاني بادراكه التعادل بعد عرضية الجزائري يوسف عطال فشل الثنائي ماركينيوس وموكييلي في التعامل معها لتصل إلى غايتان لابورد تابعها في الشباك (47)، في ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم.

واقحم غالتييه نجمه مبابي بدلاً من إكيتيكي والبرتغالي نونو منديش مكان برنات في الدقيقة 59، ثم البرتغالي الآخر ريناتو سانشيش بدلاً من رويس (72)، فكان مهاجم منتخب “الديوك” عند حسن ظن مدربه بتسجيله الهدف الثاني بعد عرضية زاحفة من موكييلي إلى داخل المنطقة تابعها بسهولة في الشباك (83).

وهو الهدف الثامن لمبابي في الدوري هذا الموسم، ليتساوى مع زميله نيمار في صدارة الهدافين.

رين يعمّق جراح ستراسبورغ

وتابع رين بدايته الجيدة وعمّق جراح مضيفه ستراسبورغ المنقوص بفوزه عليه 3-1.

وهي المباراة الخامسة توالياً في “ليغ 1” من دون خسارة لرين حيث فاز في ثلاث وتعادل في اثنتين.

وتقدم رين الذي حقق فوزه الرابع هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وهزيمتين للمركز الخامس موقتاً برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

ولعب ستراسبورغ بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة اثر طرد قلب دفاعه جيرزينو نيامسي في الدقيقة 28 بالبطاقة الحمراء.

وفرض المهاجم الدولي لمنتخب الشباب أرنو كاليمويندو نفسه نجماً للقاء بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 38، قبل أن يمرر كرتي الهدفين الثاني والثالث للفرنسي-الجزائري أمين غويري (49) ومارتن تيرييه (62) توالياً.

وسجل المهاجم السنغالي حبيب ديالو هدف الشرف لستراسبورغ من ركلة جزاء في الدقيقة 73 بعد خطأ من المالي هاماري تراوري على المخضرم كيفن غاميرو داخل منطقة الجزاء.

واستعد رين بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي أمام دينامو كييف الأوكراني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.