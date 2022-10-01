دوري زين للقدم: العربي يتغلب على الجهراء بهدفين نظيفين والتضامن يتعادل إيجابا مع الساحل

دوري زين للقدم: العربي يتغلب على الجهراء بهدفين نظيفين والتضامن يتعادل إيجابا مع الساحل

تغلب فريق نادي العربي اليوم السبت على نظيره الجهراء بهدفين نظيفين في حين تعادل التضامن والساحل بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).

وعلى استاد صباح السالم وصل النادي العربي إلى نقطته السادسة بعد فوزه على الجهراء بهدفين نظيفين سجلهما اللاعبان محمد الصولة في الدقيقة الـ72 واللاعب علي فريدون في الدقيقة الـ83 في حين أبقى الجهراء على نقاطه السبع في المركز الثالث مؤقتا.

وفي المباراة الأخرى تعادل التضامن مع الساحل بهدف لكل منهما إذ تقدم الأول عن طريق محترفه جيوفاني في الدقيقة الـ40 من ركلة جزاء فيما عادل التضامن عبر محترفه صامويل سارفو في الدقيقة الـ87 عبر ضربة رأسية.

وارتفع رصيد التضامن إلى خمس نقاط فيما حصد الساحل نقطته الأولى هذا الموسم ليظل في المركز الأخير.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة غدا الأحد بلقاءين يجمع الأول منهما النصر مع القادسية في حين يجمع اللقاء الثاني الكويت والفحيحيل لتختتم بعد غد الاثنين بلقاء السالمية وكاظمة.