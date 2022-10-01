“الإعلام” تهيب بمختلف الوسائل الإعلامية والمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أي معلومات ما لم تصدر عن الجهات الرسمية

“الإعلام” تهيب بمختلف الوسائل الإعلامية والمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أي معلومات ما لم تصدر عن الجهات الرسمية

أهابت وزارة الإعلام الكويتية بمختلف الوسائل الإعلامية (المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية) وجميع المواطنين بعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات والابتعاد عن تداول أو بث أو نشر أي معلومات أو بيانات ما لم تصدر عن الجهات الرسمية أو المعنية.

وحث وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت الجميع على التحلي بروح المسؤولية محذرا كل من يتداول الشائعات أو ينشرها أو يبثها عبر أي وسيلة من التعرض للمساءلة القانونية وفقا للقوانين الثلاثة (المطبوعات والمرئي والإلكتروني).

ودعا السبيعي إلى ضرورة التحقق من مصداقية الخبر قبل نشره والتحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجنبا لإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار وذلك سعيا لطمأنة أفراد المجتمع الذين تقع على عاتقهم أيضا مسؤولية تجنب إعادة نشرها أو تداولها لحماية أنفسهم ووطنهم.

وأضاف أن الجميع مدعو إلى التكاتف والتعاضد لمواجهة كل ما من شأنه أن يعكر صفو هذه المرحلة المهمة في تاريخ البلاد.

وحث مختلف وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على الابتعاد عن التهويل والمبالغة وتداول الأخبار المغلوطة وتحري المصداقية والدقة