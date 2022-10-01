الدوري الإنكليزي: أرسنال يلحق بجاره توتنهام الخسارة الأولى ويتمسّك بالصدارة وليفربول يواصل الترنح

أصاب أرسنال عصفورين بحجر واحد عندما ثأر من جاره وضيفه توتنهام ملحقاً به الخسارة الأولى وتمسّك بصدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بخروجه فائزاً من دربي شمال لندن 3-1 السبت في افتتاح المرحلة التاسعة.

وضمن أرسنال البقاء في الصدارة مرحلة جديدة، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة من 24 ممكنة، فيما مُني توتنهام الثالث (17) بخسارته الأولى هذا الموسم.

وتقدمّ أرسنال بعد أول ثلث ساعة، لكن توتنهام عادل سريعاً من ركلة جزاء، فيما صبّ الشوط الثاني في مصلحة المضيف الذي سجل هدفين بينما أكمل توتنهام المباراة بعشرة لاعبين.

وحملت المواجهة طعمًا ثأريًا من جانب “المدفعجية”، بعد أن خطف منهم توتنهام في نهاية الموسم الماضي المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليهم 3-صفر قبل ثلاث مباريات من النهاية، قبل أن يخسر ارسنال أيضًا ضد نيوكاسل ويفسد فرصة التأهل الى البطولة القارية للمرة الاولى منذ موسم 2016-2017.

وتابع توتنهام فشله في الفوز في معقل أرسنال في الدوري في آخر 12 مباراة وتحديدًا منذ 2010.

وكانت وفاة الملكة إليزابيث الثانية أربكت المنافسات قبل النافذة الدولية مع تأجيل مباريات المرحلة السابعة، بالاضافة الى ثلاث مباريات من الثامنة بينها تشلسي ضد ليفربول ومانشستر يونايتد مع ليدز.

وصحيح ان ارسنال يتصدر بسبعة انتصارات، الا ان فوزه على توتنهام كان الأول ضد أحد الأندية الستة الكبرى، علماً بان خسارته الوحيدة جاءت على يد مانشستر يونايتد 1-3 وسيلتقي ليفربول الأسبوع المقبل.

وعاد الظهير الأوكراني ألكسندر زينتشنكو ولاعب الوسط النروجي مارتن أوديغارد من الاصابة إلى تشكيلة مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا، فيما شارك المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ- مين أساسياً في تشكيلة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي.

وقدّم أرسنال بداية صلبة ترجمها بهدف بعد ثلث ساعة، بتسديدة جميلة جداً من خارج المنطقة للغاني توماس بارتي في المقص الايسر لمرمى الحارس الفرنسي هوغو لوريس (20).

لكن الضيوف لم يتأخروا بالمعادلة، بعد عرقلة المدافع البرازيلي غابريال جيزوس مواطنه المهاجم ريشارليسون داخل المنطقة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها قائد منتخب إنكلترا هاري كاين على طريقة بانينكا في شباك الحارس آرون رامسادايل (31).

ورفع كاين رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم، و14 في 18 مباراة في دربي شمال لندن (رقم قياسي).

مطلع الشوط الثاني، باغت جيزوس توتنهام منسلاً بين دفاعه ومتابعاً تسديدة لزميله بوكايو ساكا صدها لوريس ثم اخطأ في التقاطها (49).

وفي منعطف هام منتصف الشوط الثاني، طُرد لاعب وسط توتنهام الشاب البرازيلي إيمرسون رويال بعد مخاشنة مواطنه غابريال مارتينيلي (63).

تفوّق عددي أتى ثماره سريعاً بعد لعبة جماعية وصلت إلى السويسري غرانيت تشاكا، أطلقها قوية من داخل المنطقة إلى يسار لوريس (66).

وعزز أرسنال موقعه في الصدارة برصيد 21 نقطة بفارق أربع نقاط أمام مطارده المباشر مانشسر سيتي الذي ينتظره دربي ساخن الأحد أمام جاره ومضيفه مانشستر يونايتد، فيما بقي توتنهام ثالثاً برصيد 13 نقطة.

ليفربول يواصل الترنح

وواصل ليفربول الترنح بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون 3-3.

وهو التعادل الثاني توالياً لليفربول والرابع هذا الموسم مقابل فوزين وخسارة واحدة فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 10 نقاط وتراجع الى المركز التاسع مع مباراة مؤجلة، فيما عزز برايتون موقعه في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

وتنتظر ليفربول أربع مباريات قوية في الأسبوعين المقبلين حيث سيستضيف رينجرز الاسكتلندي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم يحلّ ضيفاً على أرسنال الاحد المقبل، ثم على رينجرز في الجولة الرابعة من المسابقة القارية العريقة في 12 تشرين الأول/أكتوبر الحالي قبل أن يستضيف مانشستر سيتي في 16 منه.

وفرض المهاجم الدولي البلجيكي لياندرو تروسار نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هاتريك في الدقائق 4 و18 و83.

وبات أول لاعب يسجل هاتريك بملعب “أنفيلد” منذ الروسي أندري أرشافين عام 2009، كما أصبح أول لاعب يسجل ثنائية في الشوط الأول بالملعب ذاته منذ الدولي المصري السابق عمرو زكي مع ويغان في تشرين الأول/أكتوبر 2008 حسب موقع “أوبتا” للإحصائيات.

في المقابل، تألق الدوليان البرازيليان أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو اللذان يحتفلان غداً بعيد ميلادهما الثلاثين والحادي والثلاثين توالياً، نفسيهما نجمين في صفوف ليفربول بعدما أنقذ الأول مرماه من أهداف عدة خصوصاً في الشوط الأول، وسجل الثاني ثنائية عاد بها فريقه من بعيد.

وفاجأ برايتون في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو دي تزيربي خليفة غراهام بوتر المنتقل الى صفوف تشلسي، مضيفه بثنائية مبكرة لتروسار 4 و18 من تسديدتين قويتين بيسراه من مسافة قريبة على يمين أليسون.

وقلص فيرمينو الفارق اثر تمريرة من الدولي المصري محمد صلاح لعبها ساقطة داخل المرمى الخالي (33).

ودفع كلوب بالدولي الكولومبي لويس دياس مطلع الشوط الثاني بدلاً من البرتغالي فابيو كارفاليو.

ونجح فيرمينو في ادراك التعادل اثر هجمة مرتدة قادها الإسباني تياغو ألكانتارا ومنه الى دياس الذي توغل وهيأها الى البرازيلي الذي تلاعب بمدافعين وسددها بيسراه على يسار الحارس الإسباني روبرتو سانشيس (54).

ونجح ليفربول في التقدم للمرة الاولى في المباراة بفضل النيران الصديقة عندما تابع المدافع آدم ويبستر بالخطأ كرة من ركلة ركنية داخل مرمى فريقه (63).

وأدرك برايتون التعادل عبر تروسار بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة (83).

فوز أول لتشلسي مع مدربه الجديد

وحقق تشلسي فوزه الأول في ثاني مباراة بقيادة مدربه الجديد بوتر عندما تغلب على مضيفه وجاره كريستال بالاس 2-1 في دربي لندني ثانٍ في المرحلة.

وبعد أن أشرف على الـ”بلوز” للمرة الاولى ضد ريد بول سالزبورغ النمسوي في دوري الابطال (1-1)، قاد بوتر النادي اللندني الى الفوز الثاني توالياً في الدوري والارتقاء الى المركز الخامس موقتاً برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة امام مانشستر يونايتد.

وكان كريستال بالاس البادئ بالتسجيل عبر الفرنسي أودسون إدوار بمتابعته من مسافة قريبة لتمريرة عرضية للدولي الغاني جوردان أيوو (7)، وأدرك تشلسي التعادل بتسديدة رائعة للدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ من داخل المنطقة اثر كرة رأسية من الدولي البرازيلي تياغو سيلفا (38)، قبل أن يخطف كونور غالاغر هدف الفوز في الدقيقة 90.

وتنتظر تشلسي مباراة نارية ضد ميلان الايطالي الاربعاء في دوري الابطال على ملعب “ستامفورد بريدج”.

وقسا نيوكاسل يونايتد على مضيفه فولهام برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها كالوم ويلسون (11) والباراغوياني ميغل ألميرون (33 و57) وشون لونغستاف (43).

وتلقى فولهام ضربة موجعة في بداية المباراة بطرد لاعب وسطه ناثانيال تشالوباه في الدقيقة الثامنة.

وخسر ساوثمبتون أمام إيفرتون بهدف للنيجيري جو أريبو (49) مقابل هدفين لكونور كودي (52) ودوايت ماكنيل (54).

وتعادل بورنموث مع برنتفورد صفر-صفر.

ويلعب لاحقاً وست هام مع ولفرهامبتون.