استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (العيزرية) جنوب شرق (القدس) اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الشاب ويدعى فايز دمدوم استشهد عن عمر ناهز 18 عاما متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في العنق.

وذكر شاهد عيان من البلدة ان جنود الاحتلال اقتحموا بلدة (العيزرية) وأطلقوا النار على دمدوم وهو يستقل دراجته.

وأضاف أن قوات الاحتلال أصابت شابا آخر واعتقلته واندلعت عقب ذلك مواجهات وصفت بالعنيفة بين عشرات الشباب الفلسطينيين وجنود الاحتلال.