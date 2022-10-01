وزير “الشؤون الاجتماعية”: دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا برعاية المسنين

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان اليوم السبت الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الكويت بالمسنين انطلاقا من قوله تعالى “وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا”.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الشريعان بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الاول من اكتوبر من كل عام بهدف تعزيز دور المسنين في المجتمع والتوعية بأهمية الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن والحد من العنف تجاههم وإساءة معاملتهم.

وأوضح الشريعان أن اهتمام الكويت الكبير بهذه الفئة يأتي من خلال ما نصت عليه المادة (11) من الدستور وعليه تم إصدار القانون (رقم 18 لسنة 2016) بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين الذي يوفر الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية والترفيهية.

وأضاف أن الاهتمام بهم يأتي أيضا بالتعاون مع أسرهم وذلك عبر الخدمات التي تقدمها إدارة رعاية المسنين في قطاع الرعاية الاجتماعية عن طريق مراكز الخدمة المتنقلة في جميع محافظات الدولة التي تخدم 3363 مسنا ومسنة.

وأشار الوزير الى أنه تم إنشاء أندية لكبار السن لشغل أوقات فراغهم والاستفادة من خبراتهم وتفعيل دورهم في المجتمع مبينا أن وزارة الشؤون الاجتماعية اعتنت كذلك بتوفير السكن الملائم والرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن الذين لا عائل لهم وذلك من خلال خدمات الرعاية الإيوائية للمسنين والبالغ عددهم 19.

وذكر أن عدد كبار السن المستفيدين من بطاقة أولوية يفوق 30008 مسنين كما بلغ عدد المستفيدين من لوحات المركبات المخصصة لمواقف كبار السن 2735.

وأفاد الشريعان بأن الشيخوخة والوهن هي سنة الله في خلقه مع التقدم في العمر مؤكدا في الوقت ذاته السعي بجهد لتقديم خدمات أفضل للمسنين تشعرهم بالأمان والسعادة والتمتع بالصحة والقدرة على القيام بمختلف أنشطتهم الاجتماعية بما يتناسب مع رغباتهم وامكانياتهم.

وأعرب عن الشكر الجزيل لجميع العاملين في خدمة كبار السن بقطاع الرعاية الاجتماعية المتمثل بإدارة رعاية المسنين على كافة الجهود المبذولة في هذا الإطار.