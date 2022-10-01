مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا استثنائيا

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي صباح اليوم السبت 2022/10/01 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد عبداللطيف الفارس بما يلي:

استهل مجلس الوزراء اجتماعه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم والتي صادفت يوم الخميس الماضي شهدت خلالها البلاد إكمالا لمسيرة العطاء والبناء ومرحلة جديدة لبناء مستقبل يواكب مستجدات العصر وتطوراته متمنيا لسموه وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في وطننا العزيز.

كما هنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء متمنيا لسموه رعاه الله كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق ما يتطلع اليه الشعب السعودي الشقيق وكل ازدهار ونماء للمملكة الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله.

كما أحاط وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح المجلس علما بالزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ولقائه الأخوي بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والتي سلم خلالها رسالة خطية من حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

ثم أحاط معاليه المجلس علما بالزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء إلى مقر الهيئة العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية مؤخرا تم من خلالها إلقائه كلمة دولة الكويت أمام الدورة ال(77) للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والذي استعرض فيها دور المنظمة التاريخي في التصدي لأحداث متغيرة من التحديات والأزمات المزمنة التي واجهها العالم والمخاطر التي تواجهها البشرية كما جدد سموه من خلال كلمته تمسك دولة الكويت بالنظام الدولي المتعدد الأطراف ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة بما يكفل تحقيق الرسالة السامية لهذه المنظمة في خدمة البشرية واستعرض سموه جهود دولة الكويت للتوصل إلى سلام عادل وشامل في مختلف القضايا الإقليمية مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول وحسن الجوار إضافة إلى محاربة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره كما أشار سموه من خلال كلمته إلى أبعاد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما أحدثه من أضرار وأكد أن دولة الكويت حققت إحدى أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين على حد السواء.

كما أحاط وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح المجلس علما بالزيارة التي قام بها إلى العاصمة اليابانية طوكيو ممثلا عن حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لحضور مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي حيث نقل تعازي حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وشعب الكويت.

ثم أحاط وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مجلس الوزراء علما بصدور القرار الوزاري بشأن انتهاء خدمة رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد عبدالمحسن العجيل لبلوغه السن القانونية وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي قدمها المستشار طيلة فترة خدمته في القضاء أدى خلالها أعمال متميزة اتسمت بالمسؤولية والإخلاص متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.

وفي ضوء الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر التي جرت يوم الخميس الموافق 2022/09/29 فقد استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح حول سير عملية الانتخابات ونتائجها النهائية.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الملموسة والتنظيم المتميز لعملية الاقتراع والذي كان ثمره جهود مخلصة بذلها كل من رجال القضاء والنيابة العامة الذين تحملوا أعباء مسؤوليتهم الوطنية على أكمل وجه في إجراء عملية الانتخاب في اللجان الانتخابية كما اثنى المجلس على جهود كافة العاملين في الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة على تسخيرهم كل الامكانات اللازمة لتمكين المواطنين لأداء واجبهم الوطني وحسن تعاملهم الذي كان له دور كبير في تسهيل العملية الانتخابية.

كما أبدى المجلس ارتياحه للروح الأخوية الطيبة والمنافسة الشريفة التي سادت بين جميع المرشحين والناخبين والتي تجلت فيها روح الأسرة الواحدة وعكست تجذر الممارسة الديمقراطية في دولة الكويت بما تمثله نتائج الانتخابات من ترجمة صادقة لآراء وتوجهات المواطنين في اختيار ممثليهم.

وقد أعرب المجلس عن خالص التهنئة للأخوة والاختين الأعضاء الذين فازوا بثقة المواطنين سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية في خدمة وطنهم وأن تتظافر جميع الجهود والامكانات لترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما لتعزيز التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبناء التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية بما يعود بالخير على المواطنين وتحقيق المصلحة العليا للوطن.

كما أحاط سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح المجلس علما بأنه سوف يقوم برفع استقالة الوزارة للقيادة السياسية غدا الأحد وذلك تنفيذا للاجراءات الدستورية بهذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر وذلك يوم الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 هجري الموافق 11 أكتوبر 2022 وقرر رفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية.