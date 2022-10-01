الداخلية: ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه ضمن استمرار جهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات وضبط مهربيها والمتاجرين بها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

حيث وردت معلومات تفيد بأن شخصا يحوز على كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الإتجار والتعاطي وعليه تم تكثيف التحريات والتي اكدت صحة المعلومات وبعد استصدار الإذن اللازم من قبل النيابة العامة تم ضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على (25) كيلو من مادة الحشيش و (2) ميزان الكتروني حساس ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم أقر وأعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار والتعاطي، وباجراء المزيد من التحريات والتحقيقات مع المتهم أقر بأنه تحصل عليها من احد الاشخاص فتم ضبطه.

وتم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.