من توقيع الاتفاقية

الطيران المدني يوقع اتفاقية خدمات استشارية مع منظمة الطيران المدني الدولية “الإيكاو”

1 أكتوبر، 2022
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قامت الادارة العامة للطيران المدني بتوقيع عقد خدمات استشارية مع منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو) وهي احدى منظمات الأمم المتحدة وذلك على هامش الاجتماع السنوي للدول الأعضاء المقام حاليا في مدينة مونتريال.

ويهدف العقد الذي مدته 5 سنوات إلى تقديم الدعم والإسناد للإدارة العامة للطيران المدني وتطوير منظومة الطيران المدني على نحو أمن ومنظم.

كما يتابع العقد من خلال مستشاريه الدائمين المتواجدين في دولة الكويت الامتثال للقواعد والتوصيات الدولية بما فيها القيام بالدراسات والتحليلات الاقتصادية والفنية ودعم وتاهيل الكوادر الوطنية وذلك ضمن رؤية الطيران المدني لتطوير مطار الكويت الدولي والعاملين لتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر
الطيران المدني
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1 أكتوبر، 2022
0 39 أقل من دقيقة

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