مؤشرات وول ستريت الأساسية تسجل أدنى مستوى إغلاق عام 2022

أنهت بورصة نيويورك للأوراق المالية جلستها الجمعة على انخفاض مع تسجيل مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة أدنى مستويات إغلاق هذا العام.

انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1,70 بالمئة وأغلق في أدنى مستوى له في نهاية التداول منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وخسر مؤشر ناسداك 1,51 بالمئة فيما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1,48 بالمئة في أسوء مستوى إغلاق منذ تموز/يوليو 2020.

يأتي ذلك في شهر سادته مخاوف من ركود شديد نتيجة تشديد الاحتياطي الفدرالي سياسته النقدية.

وقال كريستوفر فيكيو من شركة “ديلي أف إكس”، إن “شهر أيلول/سبتمبر سيئ في الغالب بالنسبة للأسهم”.

أما إدوارد مويا من شركة “أواندا” فذكّر أنه “منذ منتصف آب/أغسطس كانت الحركة أحادية الاتجاه نحو الهبوط، باستثناء انتعاش سببه توقع أن يغيّر الاحتياطي الفدرالي سياسته” والذي سرعان ما تلاشى.