انهيار سقف استاد في تشيلي

انهيار سقف استاد في تشيلي خلال مران مفتوح

1 أكتوبر، 2022
0 37 دقيقة واحدة

أصيب العديد من المشجعين بعد انهيار جزء من استاد مونومنتال في سانتياجو اليوم الجمعة خلال مران مفتوح نظمه فريق كولو كولو التشيلي.

وأظهرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مئات المشجعين في المدرج قبل انهيار‭‭ ‬‬سقف بسبب الحمل الزائد.

وقال نادي كولو كولو في بيان “نأسف للأحداث التي وقعت اليوم، حيث لم تحترم مجموعة من الناس أدنى معايير السلوك بتسلق هيكل للدعاية ما تسبب في سقوطه”.

وأضاف “للأسف بعض المشاركين في تسلق الهيكل أصيبوا ونقلوا إلى أقرب مركز طبي”.

ولم يحدد النادي عدد المصابين.

وأشار كولو كولو إلى أنه سيزيل الجزء المتضرر لتجنب حوادث مشابهة في المستقبل.

والمران المفتوح لكولو كولو عادة للفريق داخل ملعبه قبل المباريات المهمة، إذ يستعد لمواجهة أونيبرسيداد كاتوليكا في قمة محلية يوم الأحد.

وتوقفت مباراة بالكأس المحلية بين كاتوليكا وأونيبرسيداد دي تشيلي يوم الأربعاء بعد إصابة حارس مرمى بألعاب نارية.

المصدر
رويترز
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1 أكتوبر، 2022
0 37 دقيقة واحدة

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