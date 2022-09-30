الاتحاد البرلماني العربي يشيد بنجاح الانتخابات البرلمانية في الكويت

اشاد الاتحاد البرلماني العربي اليوم الجمعة بنجاح الانتخابات البرلمانية في دولة الكويت في ضوء الإيمان الراسخ للقيادة الكويتية الحكيمة.

واثنى الاتحاد في بيان على سعي دولة الكويت الدائم والحثيث لتعزيز سيادة القانون ودولة المؤسسات.

وتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومجلس الأمة الكويتي الجديد مؤكدا “أن شعب الكويت الشقيق جسد في هذا الاستحقاق الدستوري كل معاني الوفاء والحس الوطني والفكر الديمقراطي لمتابعة مسيرة التنمية والتقدم والإصلاحات”.

وجدد ثقته بوعي الشعب الكويتي الشقيق وإصراره على ممارسة جميع أشكال الديمقراطية شكلا ومضمونا متمنيا التوفيق والنجاح لأعضاء مجلس الأمة الجدد في تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتذليل العقبات ومواجهة التحديات أينما وجدت.

واعرب الاتحاد البرلماني العربي عن وقوفه ودعمه المستمر لدولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا.