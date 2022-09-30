موسكو: بوتين يعرب في اتصال هاتفي مع العاهل البحريني عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا

موسكو: بوتين يعرب في اتصال هاتفي مع العاهل البحريني عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة عن استعداد بلاده لاستئناف العملية التفاوضية مع أوكرانيا.

ونسب موقع الرئاسة الروسية في بيان إلى بوتين قوله خلال اتصال هاتفي أجراه مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى قوله إن “موسكو مستعدة لاستئناف العملية التفاوضية مع أوكرانيا إذا أبدت كييف اهتماما بذلك”.

وأكد البيان على تقارب مواقف الجانبين الروسي والبحريني حيال القضايا الهامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واتفقا على التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون على ضوء بدء ترتيبات منح البحرين وضع الدولة الشريك في الحوار خلال قمة المنظمة التي عقدت مؤخرا في (سمرقند) في أوزبكستان.

وذكر أن الجانبين ناقشا قضايا التعاون الثنائي وأعربا عن عزمهما في تطوير العلاقات الروسية البحرينية على أساس نهج الصداقة التقليدية والمنفعة المتبادلة والبناءة.

ووفق البيان جدد بوتين تقديم الدعوة لملك البحرين للقيام بزيارة لروسيا الاتحادية.

ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أنه تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين وبحث الأوضاع والتطورات المستجدة على الساحات الإقليمية والدولية.

وأضافت الوكالة “كما تم التأكيد على أهمية تكاتف جهود الجميع لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الدول وأمنهما القومي. كما تناول الاتصال موضوع الالتزامات مع مجموعة (أوبك +) وأهمية الاستمرار في التنسيق والالتزام بقرارات المجموعة”.

ونقلت (بنا) على الملك حمد بن عيسى تأكيده أهمية تفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية للوصول الى السلام والنماء للجميع.