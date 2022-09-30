وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري

وزير الإعلام الكويتي ينعى المخرج القدير عبدالله العوضي

30 سبتمبر، 2022
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نعى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ببالغ الحزن والأسى المخرج القدير عبدالله العوضي الذي وافته المنية بعد رحلة حافلة بالعطاء في المجال الإعلامي من خلال العمل في تلفزيون دولة الكويت لفترة طويلة أخرج خلالها العديد من البرامج المنوعة والحوارية والثقافية.

ونقلت المتحدث باسم وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحفي اليوم الجمعة تعازي الوزير المطيري لأسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

وذكرت أن الراحل يعد من المخرجين الأوائل الذين عملوا في تلفزيون دولة الكويت حيث كانت له بصمته الإبداعية المتميزة في العديد من البرامج التي عبرت عن المجتمع الكويتي.

وأضافت أن الراحل قام باخراج العديد من الأعمال الفنية والبرامج التي أثرت الثقافة الكويتية مثل الأوبريتات الوطنية ومنها (صدى التاريخ) و(الطوائف) و(الكويت والعرب) وغيرها من الأعمال التلفزيونية التي حققت شهرة واسعة محليا وخليجيا.

ولفتت إلى أن الفقيد اكتسب احترام وتقدير كل من زامله وعاصره من العاملين في مجال الإعلام نظرا إلى تمتعه بالالتزام والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد داعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

المصدر
كونا
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30 سبتمبر، 2022
0 6 دقيقة واحدة

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