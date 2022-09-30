بوتين يوقع على اتفاق ضم المناطق الأوكرانية الأربع المحتلة

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها القوات الروسية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين.

وبعد ذلك، شبك يديه بأيدي زعماء المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، والذين عيّنتهم موسكو، على منصة بحضور شخصيات من النخبة في روسيا وهتف معهم “روسيا! روسيا!”.

ضم بوتين المناطق رغم التحذيرات الغربية وحقيقة أن القوات الروسية لا تسيطر عليها كاملة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن سكان المناطق الأربع “اختاروا بصوت واحد” الانضمام إلى روسيا بعد الاستفتاءات التي نظّمتها موسكو.

وقال “أريد أن أقول لنظام كييف وأسياده في الغرب: سكان لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا سيصبحون مواطنينا إلى الأبد”.

ولم يعترف الغرب والمجتمع الدولي بعملية التصويت التي نُظّمت بعدما انتزعت روسيا المناطق بالقوة.

وفي خطاب سبق التوقيع على المعاهدات، طالب بوتين القوات الأوكرانية بوقف جميع عملياتها العسكرية.

وقال “ندعو نظام كييف إلى التوقف فورا عن القتال ووقف جميع الأعمال العدائية.. والعودة إلى طاولة المفاوضات”.

وأرسل بوتين الذي سيبلغ 70 عاما الأسبوع المقبل قوات إلى أوكرانيا في شباط/فبراير.

وأعلن الأسبوع الماضي تعبئة لدعم القوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا والتي منيت بخسائر كبيرة في الأشهر الأخيرة.