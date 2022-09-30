الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يسهّل منح الجنسية لأي أجنبي ينضم للجيش الروسي

30 سبتمبر، 2022
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يسهّل منح الأجانب الجنسية الروسية إذا انضموا إلى الجيش، بناء على النص الذي نشرته الحكومة الجمعة.

وجاء في الوثيقة أنه “سيحق للأجانب المرور بعملية تسرّع طلبهم إذا خدموا في الجيش الروسي لمدة ستة أشهر على الأقل أو تعرّضوا لإصابة قبل مرور هذه المدة تجعل مواصلة القتال أمرا مستحيلا بالنسبة إليهم”.

واوضح المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية ان زوجات وابناء وذوي الاجانب الذين يوقعون عقدا مع الجيش الروسي يمكنهم ايضا الاستفادة من هذه الآلية للحصول على الجنسية الروسية.

ويبدو ان هذا التدبير يتوجه خصوصا الى المهاجرين المتحدرين من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى والذي يمارسون مهنا شاقة في المدن الروسية الكبرى مثل العاصمة موسكو.

وبعد اعلان تعبئة جزئية الاسبوع الفائت في روسيا بسبب الصعوبات العسكرية في اوكرانيا، دعت العديد من جمهوريات آسيا الوسطى مواطنيها الى عدم المشاركة في الحرب.

المصدر
أ ف ب
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30 سبتمبر، 2022
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