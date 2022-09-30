صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي

30 سبتمبر، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة صدور الأمر الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لأداء متطلبات هذا المنصب الرفيع والإسهام في الدفع بالمسيرة الخيرة والطموحة للمملكة العربية السعودية الشقيقة راجيا لسموه موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور الأمر الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة راجيا لسموه موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التطور والنماء في ظل القيادة الرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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30 سبتمبر، 2022
0 13 دقيقة واحدة

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