أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي (أمة 2022) عن الدائرة الانتخابية الخامسة

اعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة الكويتي (أمة 2022) فوز المرشحين العشرة التالية اسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم الخميس وجاءت وفق الترتيب التالي:

1 – حمدان سالم العازمي ( 10799 صوتا)

2 – سعود عبدالعزيز الهاجري ( 10252 صوتا)

3 – خالد محمد العتيبي ( 9243 صوتا)

4 – هاني حسين شمس ( 6814 صوتا)

5 – محمد هادي الحويلة ( 6765 صوتا)

6 – الصيفي مبارك العجمي ( 6525 صوتا)

7 – محمد حسين العجمي ( 5725 صوتا)

8 – ماجد مساعد المطيري ( 5465 صوتا)

9 – مرزوق فالح العازمي ( 4830 صوتا)

10 – فيصل محمد الكندري ( 4530 صوتا)

واغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (2022) في الدوائر الخمس ابوابها عند الساعة الثامنة مساء أمس لخميس بالتوقيت المحلي وذلك لاختيار اعضاء مجلس الامة في فصله التشريعي ال17.

واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءا من الساعة الثامنة صباح أمس وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين ومرشحة.