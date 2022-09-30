صادرات النفط الكويتي الخام لليابان ترتفع إلى 9.6 مليون برميل في أغسطس الماضي

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الجمعة أن صادرات النفط الخام الكويتية إلى اليابان حققت في أغسطس الماضي أعلى ارتفاع لها في 31 الأشهر الأخيرة والتي بلغت 60ر9 مليون برميل ما يعادل 310 ألف برميل يوميا لتصبح بذلك ثالث أكبر مورد للنفط لليابان.

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن أسعار النفط إلى اليابان ارتفعت بنسبة 8ر68 في المئة عن العام السابق محققة بذلك أول زيادة في ثلاثة أشهر.

وأضافت الوكالة أن الكويت تفوقت على قطر لتصبح ثالث أكبر مزود للنفط لليابان حيث قدمت 4ر10 في المئة من اجمالي واردات اليابان من الخام.

وأشارت إلى أن اجمالي واردات اليابان من النفط الخام نما بنسبة 3ر9 في المئة على أساس سنوي إلى 98ر2 مليون برميل يوميا بزيادة للشهر الثالث عشر على التوالي.

وشكلت صادرات الشرق الأوسط من النفط الى اليابان شكلت 5ر94 في المئة من إجمالي صادراتها بزيادة 4ر2 نقطة مئوية عن العام السابق.

ووفقا للبيانات عادت السعودية لتكون أكبر مورد للنفط إلى اليابان حيث ارتفعت الواردات من المملكة بنسبة 9ر17 في المئة عن العام السابق إلى 19ر1 مليون برميل يوميا تلتها الإمارات العربية المتحدة ب05ر1 مليون برميل يوميا.

واحتلت قطر المرتبة الرابعة بواقع 221 ألف برميل يوميا والولايات المتحدة الخامسة ب81 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.