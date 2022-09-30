اسماء الفائزين بعضوية مجلس الامة الكويتي (أمة 2022) عن الدائرة الانتخابية الرابعة

اعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة الكويتي (أمة 2022) فوز المرشحين العشرة التالية اسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم الخميس وجاءت وفق الترتيب التالي:

1 – شعيب شباب المويزري ( 8995 صوتا)

2 – محمد هايف المطيري ( 7266 صوتا)

3 – مبارك حمود الطشه ( 7098 صوتا)

4 – مبارك هيف الحجرف ( 6342 صوتا)

5 – ثامر سعد الظفيري ( 5597 صوتا)

6 – مرزوق خليفة الشمري ( 5170 صوتا)

7 – سعد علي الرشيدي ( 5007 صوتا)

8 – عبيد محمد المطيري ( 4834 صوتا)

9 – عبدالله فهاد العنزي ( 4825 صوتا)

10 – يوسف محمد البذالي ( 4735 صوتا)

واغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (2022) في الدوائر الخمس ابوابها عند الساعة الثامنة مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي وذلك لاختيار اعضاء مجلس الامة في فصله التشريعي ال17.

واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءا من الساعة الثامنة صباح أمس وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين ومرشحة.