سمو ولي العهد يشكر الوزارات والجهات المشاركة في إعداد وتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2022

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقيات تهنئة إلى كل من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ومعالي الدكتورة رنا عبدالله الفارس وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة ومعالي عبدالرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ومعالي الدكتور علي فهد المضف وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي المستشار جمال هاضل الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومعالي الدكتور خالد مهوس السعيد وزير الصحة ومعالي فهد مطلق الشريعان وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أعرب سموه حفظه الله فيها عن وافر الشكر والتقدير لهم ولكافة المسؤولين والعاملين في وزاراتهم لما بذلوه من جهد مشهود وحسن إعداد وتنظيم جيد وإسهام فعال في إنجاح عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2022.

كما أثنى سموه بالنزاهة والحيادية التي سارت عليها العملية الانتخابية والتي تمت بعون الله وتوفيقه بكل سهولة ويسر وهدوء ونظام ما يؤكد الصورة المشرفة لوجه الكويت الحضاري.

وأشاد سموه بوعي المواطنين وإقبالهم المخلص على المشاركة في أداء واجبهم الوطني وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية تجسيدا لمبدأ الديمقراطية وروح المسؤولية والتعاون التي اتسم بها مجتمعنا.

كما نوه سموه بالتقدير لكل ما قدمه أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات من جهود كبيرة وشفافية مشهودة ساهمت في تيسير عملية الانتخابات على الوجه الأمثل سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة وطننا العزيز بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.